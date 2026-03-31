Parcheggi zona mare aperta la campagna abbonamenti per l’estate 2026 | tariffe e tipologie

È stata avviata la vendita degli abbonamenti per i parcheggi situati nell’area vicino al mare di Rimini, in vista dell’estate 2026. La campagna riguarda diverse tariffe e tipologie di contratti, che sono ora disponibili per gli utenti interessati. La procedura si riferisce esclusivamente alla stagione estiva del 2026 e riguarda i parcheggi della zona marittima della città.

È ufficialmente aperta la campagna abbonamenti per i parcheggi della zona mare di Rimini, dedicata alla stagione estiva 2026. Cittadini e operatori possono richiedere l'abbonamento per i parcheggi situati nei settori Marina Centro, Lungomare e nelle Aree in Fregio, con validità dal 25 aprile al 30 settembre 2026. Per chi è interessato ai parcheggi delle Aree in Fregio - Alexander e Aristeo - è necessario presentare la richiesta entro e non oltre il 10 aprile. Le domande devono essere trasmesse all'Ufficio Abbonamenti Parcheggi entro tale data, pena l'impossibilità di accedere alla convenzione per questi spazi. La domanda di abbonamento può essere inoltrata attraverso due canali: inviando l'apposito modulo di richiesta tramite e-mail all’ufficio abbonamenti parcheggi all'indirizzo abbonamenti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Parcheggi zona mare, aperta la campagna abbonamenti per l’estate 2026: tariffe e tipologie Articoli correlati Festival Pianistico, al via la campagna abbonamentiI rinnovi degli abbonamenti 2026 partiranno il 10 febbraio per Bergamo e l’11 febbraio per Brescia. Disoccupazione agricola, aperta la campagna 2026 di EpacaSi apre la campagna Disoccupazioni Agricole 2026 per i dipendenti agricoli che hanno lavorato nel 2025: Epaca Coldiretti invita tutti gli assistiti a... Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Sì al parcheggio stagionale. Via libera all’area privata; VIDEO | Inaugurazione Waterfront Mall: negozi aperti, parcheggi, cosa sapere; Weekend di eventi a Livorno per il Capodanno dell'Annunciazione; Porte aperte al Waterfront Mall: tutti i negozi già aperti e quelli in arrivo. Parcheggi estivi 2026: al via la campagna abbonamenti per Marina CentroÈ ufficialmente aperta la campagna abbonamenti per i parcheggi della zona mare di Rimini, dedicata alla stagione estiva 2026. Cittadini e operatori possono richiedere l'abbonamento per i parcheggi sit ... msn.com PARCHEGGI CORRIRETRONE – INFO IMPORTANTI Domenica 29 marzo vi aspettiamo ai Ferrovieri per una grande giornata di sport! La partenza è in via Carta (piazzale scuola media Loschi) zona Ferrovieri ATTENZIONE Il quartiere Ferrovieri è una facebook