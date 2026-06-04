Brahim Diaz vuole restare a Madrid ma c’è ancora una speranza per la Juve Cosa deve succedere
Brahim Diaz vuole restare a Madrid, dove ha espresso la volontà di continuare e giocarsi le sue possibilità. Tuttavia, c’è ancora una possibilità per la Juventus, anche se dipende da alcuni fattori. La squadra torinese spera di trovare un accordo per il suo trasferimento, ma tutto resta legato alle decisioni del Real Madrid e alle trattative tra i club. Diaz è molto apprezzato da Spalletti, ma la sua scelta sembra definitiva.
di Luca Fioretti Brahim Diaz è stimatissimo da Spalletti, ma la sua volontà sembra essere chiarissima: vuole restare a Madrid e giocarsi le proprie carte. Ultime. Il calciomercato della Juventus continua a orbitare intorno a profili di altissimo livello per accendere la fantasia della trequarti di Luciano Spalletti. Nelle ultime settimane, il nome di Brahim Diaz è tornato a circolare con insistenza negli ambienti bianconeri, spinto proprio dal forte apprezzamento tecnico che l’allenatore toscano nutre nei confronti dell’ex milanista. Nonostante il fascino della proposta, l’operazione si preannuncia però come una vera e propria scalata a causa della ferrea volontà del calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Brahim Diaz réconforté par le Premier ministre marocain : Un soutien de taille
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