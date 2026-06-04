Brahim Diaz vuole restare a Madrid ma c’è ancora una speranza per la Juve Cosa deve succedere

Notizia in breve

Brahim Diaz vuole restare a Madrid, dove ha espresso la volontà di continuare e giocarsi le sue possibilità. Tuttavia, c’è ancora una possibilità per la Juventus, anche se dipende da alcuni fattori. La squadra torinese spera di trovare un accordo per il suo trasferimento, ma tutto resta legato alle decisioni del Real Madrid e alle trattative tra i club. Diaz è molto apprezzato da Spalletti, ma la sua scelta sembra definitiva.