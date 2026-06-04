Brad Pitt solca le onde del Lago di Garda con un super-motoscafo

Da veronasera.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attore famoso è stato visto navigare sul Lago di Garda con un motoscafo di grandi dimensioni. L’episodio si è verificato di recente, attirando l’attenzione di testimoni e paparazzi. Nessuna informazione è stata diffusa sulla destinazione o sulla durata della visita. La presenza di celebrità in quella zona è frequente, ma questa volta l’attenzione si è concentrata sul mezzo utilizzato per il tragitto. La scena si è svolta senza incidenti e senza ulteriori dettagli pubblicati.

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Il Lago di Garda si conferma ancora una volta una delle mete preferite dalle stelle del cinema internazionale. I residenti e i turisti presenti sulla sponda bresciana hanno vissuto momenti di autentico entusiasmo per l'avvistamento di Brad Pitt.Per l'attore americano si tratta di un gradito. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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