Brad Pitt solca le onde del Lago di Garda con un super-motoscafo

Notizia in breve

Un attore famoso è stato visto navigare sul Lago di Garda con un motoscafo di grandi dimensioni. L’episodio si è verificato di recente, attirando l’attenzione di testimoni e paparazzi. Nessuna informazione è stata diffusa sulla destinazione o sulla durata della visita. La presenza di celebrità in quella zona è frequente, ma questa volta l’attenzione si è concentrata sul mezzo utilizzato per il tragitto. La scena si è svolta senza incidenti e senza ulteriori dettagli pubblicati.