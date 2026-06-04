Bracconaggio a Tripi | sequestrata una trappola nell’oasi protetta

Notizia in breve

Durante un controllo nell’oasi protetta di Tripi, è stata sequestrata una trappola metallica. La presenza di questa trappola rappresenta un rischio per la sicurezza di escursionisti e fauna selvatica. Le informazioni necessarie per individuare la trappola sono state fornite da testimoni locali che avevano notato attività sospette nell’area. La trappola è stata rimossa dalle autorità e sequestrata per accertamenti.