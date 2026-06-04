Bracconaggio a Tripi | sequestrata una trappola nell’oasi protetta
Durante un controllo nell’oasi protetta di Tripi, è stata sequestrata una trappola metallica. La presenza di questa trappola rappresenta un rischio per la sicurezza di escursionisti e fauna selvatica. Le informazioni necessarie per individuare la trappola sono state fornite da testimoni locali che avevano notato attività sospette nell’area. La trappola è stata rimossa dalle autorità e sequestrata per accertamenti.
Come può una trappola metallica minacciare la sicurezza degli escursionisti?. Chi ha fornito le informazioni cruciali per il ritrovamento della gabbia?. Perché questo dispositivo illegale non rientra nei piani di contenimento ufficiali?. Quali reati rischiano di affrontare i responsabili di questo sequestro?.? In Breve Operazione coordinata dal Colonnello Domenico Martino con supporto delle guardie giurate volontarie.. Dispositivo non autorizzato per il piano contenimento Peste Suina Africana.. Terzo sequestro di strutture illegali dopo l'operazione a Santa Lucia del Mela.. Indagini della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto per caccia vietata e maltrattamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Temi più discussi: Sequestrata maxigabbia, intervento contro il bracconaggio; Tripi, scoperta e sequestrata una maxi-gabbia per cinghiali in un’oasi protetta; Bracconaggio: sequestrata una gabbia per la cattura di cinghiali a Tripi; Terremoto di magnitudo 6.2 avvertito in tutto il Sud Italia, paura anche nel Messinese: nessun danno segnalato.
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