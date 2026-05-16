Bracconaggio nei boschi di Santa Lucia del Mela salvata una martora intrappolata | scatta il sequestro della trappola

Durante un controllo nei boschi di Santa Lucia del Mela, è stata trovata una gabbia metallica posizionata tra la vegetazione. All’interno della trappola, è stata rinvenuta una martora ancora intrappolata. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno sequestrato la trappola e liberato l’animale. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per identificare chi abbia installato la trappola e valutare eventuali responsabilità in relazione al bracconaggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui