Bracconaggio nei boschi di Santa Lucia del Mela salvata una martora intrappolata | scatta il sequestro della trappola
Durante un controllo nei boschi di Santa Lucia del Mela, è stata trovata una gabbia metallica posizionata tra la vegetazione. All’interno della trappola, è stata rinvenuta una martora ancora intrappolata. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno sequestrato la trappola e liberato l’animale. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per identificare chi abbia installato la trappola e valutare eventuali responsabilità in relazione al bracconaggio.
Una gabbia metallica nascosta tra la fitta vegetazione e, all’interno, una martora rimasta intrappolata. È quanto scoperto nei boschi di Santa Lucia del Mela, nel Messinese, lungo un sentiero impervio che dal torrente sale verso Pizzo Babaschi e Rocca Timpogna, dove un gruppo di escursionisti ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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