Al liceo Minghetti di Bologna si sono verificati scontri tra studenti e rappresentanti dell'istituto, con tensioni che sono proseguite anche quest'anno. La disputa riguarda questioni legate alle modalità di gestione delle assemblee e alle decisioni prese dagli studenti. Non sono stati riportati feriti o danni materiali significativi. La situazione si è sviluppata nel contesto di proteste studentesche che coinvolgono diverse questioni interne alla scuola.

Bologna, 4 giugno 2026 – Ancora nervi tesi al liceo Minghetti di Bologna. Dopo lo scontro dell'anno scorso, quando alcuni studenti furono sospesi a seguito dell'occupazione del liceo, provvedimenti disciplinari poi ritirati, anche al termine di questo anno scolastico va in scena un nuovo braccio di ferro tra studenti e istituto. A renderlo noto è il Collettivo Minghetti, con un "comunicato di denuncia" diffuso sui social. I rappresentanti degli studenti ricordano di aver portato avanti nel corso dell'anno un progetto di educazione sessuo-affettiva, su richiesta degli stessi alunni del liceo, insieme ai rappresentanti della consulta e del Cic. https:www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Braccio di ferro tra collettivi e istituto al liceo Minghetti di Bologna: cosa è successo

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