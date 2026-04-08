Dopo una tregua di due settimane raggiunta nella notte, l’Iran ha presentato agli Stati Uniti un piano composto da dieci punti. Questo documento sembra essere un passo chiave nel tentativo di trovare un accordo più stabile tra le due nazioni. La proposta arriva in un momento di tensione crescente, mentre le parti continuano a negoziare per trovare una soluzione condivisa. La discussione si concentra ora sui dettagli del piano e sulle possibili prossime mosse.

Dopo la tregua di due settimane raggiunta nella notte, è il piano in dieci punti presentato dall' Iran agli Stati Uniti a fare da apripista per il raggiungimento di un accordo più duraturo tra le parti. Tra le condizioni, c'è l'ipotesi che Teheran faccia pagare un pedaggio per il passaggio dallo Stretto di Hormuz. Gli altri punti, invece, prevedono: garanzia che l'Iran non verrà più attaccato; fine permanente della guerra, non solo un cessate il fuoco; fine degli attacchi israeliani in Libano; revoca di tutte le sanzioni statunitensi contro l'Iran; fine di tutti i combattimenti regionali contro gli alleati dell'Iran. In cambio, Teheran. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, il piano in dieci punti presentato agli Usa: braccio di ferro, cosa prevede

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