Dopo la doppietta nel derby, il giocatore ha chiesto un rinnovo del contratto con condizioni migliorative. Il club ha risposto offrendo un prolungamento con alcune modifiche economiche e sportive, ma le richieste del calciatore non sono state ancora accettate. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra le parti per discutere i dettagli del possibile accordo. La trattativa riguarda anche aspetti legati alla durata del contratto e alle clausole di uscita.

Dusan Vlahovic, dopo tutto, il suo l’ha fatto. Ancora non sa se la caotica serata di ieri coinciderà con la sua ultima partita con la maglia della Juve, ma se c’era da mandare un messaggio alla proprietà, beh, il serbo ha premuto “invio”. Due gol nel derby, uno per tempo, e poi una smorfia quando al 17’ del secondo tempo Spalletti ha deciso di toglierlo dal campo inserendo David, l’uomo che doveva essere il suo erede e poi nella sostanza è restato relegato al ruolo di alternativa, quando entrambi sono stati a disposizione. Ieri sera le luci della A si sono spente quando lo hanno fatto i riflettori dello stadio granata, ma la partita del centravanti continuerà: c’è da definire il suo futuro e la posta in palio, per lui, è alta come lo era la qualificazione in Champions per la sua Juventus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve-Vlahovic, dai gol al rinnovo: cosa chiede lui, cosa offre il club, il braccio di ferro

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Vlahovic, gol che avvicina il RINNOVO Juve, cosa succede in caso di ARRIVO A PARI PUNTI!

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Temi più discussi: Torino-Juve, le pagelle: Casadei elettrochoc da 7,5. Vlahovic, doppietta da 8; Juventus, ora vertice Spalletti-Comolli. Priorità il rinnovo di Vlahovic; Vlahovic, può essere l’ultima con la Juve: c’è aria di addio dopo quattro anni e mezzo; Vlahovic, dentro o fuori: la Juve decide il futuro, c’è la data dell’incontro.

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