I braccianti afghani bruciati vivi perché volevano lo stipendio

Due braccianti afghani sono stati bruciati vivi dopo aver chiesto il pagamento dello stipendio e degli straordinari non corrisposti. La notte precedente, erano partiti all’alba da Villapiana verso Scanzano, discutendo con i loro datori di lavoro. La lite è culminata con un incendio che ha ucciso i due uomini. La polizia indaga sulla causa del rogo e sulla dinamica della discussione.

Calabria Due fermi per il rogo di Amendolara: omicidio plurimo. Il sopravvissuto: mai pagati da aprile, lite in auto con i caporali. Le indagini: dai trafficanti di esseri umani allo sfruttamento totale nei campi. L’ombra delle ’ndrine Calabria Due fermi per il rogo di Amendolara: omicidio plurimo. Il sopravvissuto: mai pagati da aprile, lite in auto con i caporali. Le indagini: dai trafficanti di esseri umani allo sfruttamento totale nei campi. L’ombra delle ’ndrine Il viaggio prima dell’alba da Villapiana a Scanzano passato a litigare per lo stipendio mai pagato e per gli straordinari nemmeno riconosciuti. I toni che si alzano. Le minacce. E il ritorno all’ora di pranzo interrotto alla stazione di servizio Ip di Amendolara, sulla statale 106 che attraversa la provincia di Cosenza. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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