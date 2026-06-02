Beatrice è stata uccisa perché piangeva e loro volevano stare tranquilli

Da open.online 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Manuel Iannuzzi ha pubblicato un video in cui si vede mentre fuma marijuana con Beatrice, una bambina di due anni morta successivamente per percosse. La causa della morte è stata attribuita a violenze fisiche. La bambina, che piangeva nel video, è deceduta in provincia di Imperia. Le autorità stanno indagando sui fatti e sull’ambiente in cui si sono verificati.

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È Manuel Iannuzzi a far fumare «una canna» nel video a Beatrice, la bambina di due anni morta per le percosse in provincia di Imperia. Lo riporta la pm Veronica Meglio nell’accusa nei confronti del 42enne edile con impieghi saltuari e precedenti per uccisione di animali e detenzione di armi. Il filmato lo riprende mentre, accanto a Manuela e alle sorelline della piccola, 9 e 7 anni, «fa fumare la sigaretta artigianale, erosimilmente con hashish o marijuana, a Beatrice». Poi la «prende in giro» davanti a tutti, ride, addirittura sghignazza, «dimostrando totale indifferenza rispetto al malessere» manifestato dalla bambina e ai «pericoli a cui la esponeva». 🔗 Leggi su Open.online

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