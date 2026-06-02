Beatrice è stata uccisa perché piangeva e loro volevano stare tranquilli

Manuel Iannuzzi ha pubblicato un video in cui si vede mentre fuma marijuana con Beatrice, una bambina di due anni morta successivamente per percosse. La causa della morte è stata attribuita a violenze fisiche. La bambina, che piangeva nel video, è deceduta in provincia di Imperia. Le autorità stanno indagando sui fatti e sull’ambiente in cui si sono verificati.

È Manuel Iannuzzi a far fumare «una canna» nel video a Beatrice, la bambina di due anni morta per le percosse in provincia di Imperia. Lo riporta la pm Veronica Meglio nell’accusa nei confronti del 42enne edile con impieghi saltuari e precedenti per uccisione di animali e detenzione di armi. Il filmato lo riprende mentre, accanto a Manuela e alle sorelline della piccola, 9 e 7 anni, «fa fumare la sigaretta artigianale, erosimilmente con hashish o marijuana, a Beatrice». Poi la «prende in giro» davanti a tutti, ride, addirittura sghignazza, «dimostrando totale indifferenza rispetto al malessere» manifestato dalla bambina e ai «pericoli a cui la esponeva». 🔗 Leggi su Open.online

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