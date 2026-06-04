braccianti uccisi dopo una lite non volevano stare in 10 in una stanza

Due braccianti sono stati uccisi durante una lite scoppiata all’alba in un appartamento di Villapiana. La discussione è nata da tensioni legate al sovraffollamento, con almeno dieci persone costrette a vivere nello stesso spazio. Le vittime sono state accoltellate durante il diverbio e sono morte poco dopo. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le modalità dell’evento e identificare eventuali responsabili.

Una lite all'alba per il sovraffollamento in cui erano costretti a vivere nell'appartamento di Villapiana. Dieci in una stanza. Ci sarebbe questo episodio all'origine della strage dei quattro braccianti, uccisi bruciati vivi in un minivan ad Amendolara. A far emergere la circostanza, che sarebbe frutto dalla testimonianza del superstite della strage, è l'ordinanza con cui il gip di Castrovillari ha convalidato il fermo disponendo la custodia in carcere dei 31enni pachistani Ahmed Safeer e Ali Raza, accusati dalla Procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. La lite avrebbe coinvolto una delle vittime, contrapposto al fratello di Ali e a Safeer che è stato quello ad avere la peggio, riportando una tumefazione allo zigomo destro, evidenziata dagli stessi difensori degli indagati nel corso dell'udienza preliminare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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«Braccianti uccisi perché non volevano stare in 10 in una stanza»

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