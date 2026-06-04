Prima della tragedia, un testimone ha riferito che i braccianti uccisi avevano espresso disagio per dover condividere una stanza con altri dieci persone. La notizia si aggiunge alle indagini sulla strage avvenuta ad Amendolara, dove due persone sono state arrestate. La convalida del carcere per i sospettati è stata confermata nelle ultime ore. Le autorità stanno ancora verificando i motivi che hanno portato all’omicidio.

Svolta nell’inchiesta sulla strage di Amendolara, dove quattro braccianti sono stati bruciati vivi in un minivan. Secondo il Gip, il movente potrebbe essere legato alle proteste delle vittime per le condizioni di vita e l’affollamento degli alloggi. Convalidato il fermo dei due pakistani Ahmed Safeer e Ali Raza, che restano in carcere. Braccianti uccisi ad Amendolara, il movente La lite prima della strage Le immagini delle telecamere e il racconto del superstite Braccianti uccisi ad Amendolara, il movente Proseguono le indagini sulla strage di Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro braccianti stranieri sono morti carbonizzati all’interno di un minivan incendiato nei pressi di un distributore di carburante lungo la Statale 106. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Braccianti uccisi ad Amendolara "perché non volevano stare in 10 nella stanza", lamentela prima della tragedia

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«Braccianti uccisi perché non volevano stare in 10 in una stanza»

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