Braccianti come zombie nel ghetto di Mezzanone Diawara | Anestetizzati con farmaci e alcol
Braccianti nel ghetto di Mezzanone vengono descritti come zombie, anestetizzati con farmaci e alcol. Un'inchiesta condotta da un attivista africano rivela che molti lavoratori vivono in condizioni di totale assuefazione, spesso senza accesso a cure adeguate. La zona tra Manfredonia e Foggia è stata analizzata, evidenziando un quadro di sfruttamento e marginalizzazione. Nessuna persona o ente coinvolto è stato nominato nei dettagli pubblicati.
Un'inchiesta condotta dallo scrittore e attivista africano Soumaila Diawara squarcia il velo sul dramma invisibile del ghetto di Borgo Mezzanone, tra le campagne di Manfredonia e Foggia. Quel che emerge dal suo resoconto - ripreso e diffuso dall'associazione Transform Italia - supera i confini. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Notizie e thread social correlati
Ghetto di Borgo Mezzanone, farmaci e alcol per sopportare il lavoro nei campi. Naturale (M5S), ‘organi competenti accertino dimensioni di questo grave fenomeno’Nel ghetto di Borgo Mezzanone, si segnalano casi di persone che assumono farmaci e alcol per resistere al lavoro nei campi.
Litigio termina del sangue nel ghetto di Borgo Mezzanone: migrante ferito a coltellateUn migrante è stato ferito con coltellate durante un litigio nel ghetto di Borgo Mezzanone.
Braccianti bruciati vivi nel Cosentino: chi erano le quattro vittimeQuattro braccianti migranti bruciati vivi nel Cosentino: tra sfruttamento nei campi, caporalato e condizioni di vita estreme nel lavoro agricolo stagionale. notizie.it
Braccianti arsi vivi in auto, faro sul racket dei campi. Meloni: Una barbarie. Indagini sui legami con la criminalitàIl caporalato è una delle piste, ma non l'unica. L'inchiesta della Procura di Castrovillari sull'eccidio dei braccianti arsi vivi lunedì ... ilmessaggero.it