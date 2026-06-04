Braccianti come zombie nel ghetto di Mezzanone Diawara | Anestetizzati con farmaci e alcol

Notizia in breve

Braccianti nel ghetto di Mezzanone vengono descritti come zombie, anestetizzati con farmaci e alcol. Un'inchiesta condotta da un attivista africano rivela che molti lavoratori vivono in condizioni di totale assuefazione, spesso senza accesso a cure adeguate. La zona tra Manfredonia e Foggia è stata analizzata, evidenziando un quadro di sfruttamento e marginalizzazione. Nessuna persona o ente coinvolto è stato nominato nei dettagli pubblicati.