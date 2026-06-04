Braccianti bruciati vivi questore di Cosenza | Evento di una crudeltà inenarrabile disumano si indaga sul movente
Due cittadini pachistani sono stati fermati con l’accusa di aver bruciato vivi due braccianti. Il questore di Cosenza ha definito l’evento come “crudeltà inenarrabile” e “disumano”. Le indagini sono in corso per chiarire il movente dell’episodio.
Due cittadini pachistani, Safeer Hahmed e Ali Raza, sono stati fermati "gravemente indiziati" al termine di un lungo interrogatorio in Questura, dove erano stati condotti dopo essere stati individuati e bloccati a Villapiana L’omicidio dei quattro braccianti bruciati vivi in un van nei pressi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Braccianti bruciati vivi, il questore di Cosenza: Mai vista tale crudeltà in 34 anni di servizio
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