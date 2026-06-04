Due cittadini pachistani sono stati fermati con l’accusa di aver bruciato vivi due braccianti. Il questore di Cosenza ha definito l’evento come “crudeltà inenarrabile” e “disumano”. Le indagini sono in corso per chiarire il movente dell’episodio.

Due cittadini pachistani, Safeer Hahmed e Ali Raza, sono stati fermati "gravemente indiziati" al termine di un lungo interrogatorio in Questura, dove erano stati condotti dopo essere stati individuati e bloccati a Villapiana L’omicidio dei quattro braccianti bruciati vivi in un van nei pressi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Braccianti bruciati vivi, questore di Cosenza: "Evento di una crudeltà inenarrabile, disumano", si indaga sul movente

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Braccianti bruciati vivi, il questore di Cosenza: Mai vista tale crudeltà in 34 anni di servizio

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