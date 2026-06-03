Braccianti bruciati vivi a Cosenza il Procuratore | Gravità inaudita indaghiamo sul movente

Due braccianti sono stati bruciati vivi a Cosenza. La polizia ha avviato un’indagine per accertare il movente del gesto, definito dal Procuratore come di “gravità inaudita”. Sono in corso verifiche sul possibile collegamento tra i fatti e eventuali motivazioni di natura criminale. La notizia ha suscitato reazioni ufficiali, con richiami alla rapidità delle risposte da parte delle autorità. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze dell’incidente.

"È stato un episodio di gravità inaudita sia per oggettività, 4 morti, che per le modalità". A dirlo il procuratore della Repubblica di Castrovillari Alessandro D'Alessio nell'incontro con i giornalisti in Questura a Cosenza sulla strage dei braccianti di Amendolara. "L'episodio è stato ricostruito in maniera compiuta in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza. Indagini ci hanno consentito di raccogliere, con tutte le cautele del caso, gli indizi di reato. Ho apprezzato, e tutti dobbiamo farlo, l'ennesima pronta risposta dello Stato. Lo dobbiamo soprattutto alla gente del Sud"., "Movente e contesto al momento non ha un carattere di forza perché stiamo lavorando da 48 ore", spiega il procuratore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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