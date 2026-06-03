Un episodio di gravità inaudita si è verificato a Cosenza, dove alcuni braccianti sono stati bruciati vivi. Il Procuratore ha definito l’accaduto come estremamente grave e ha sottolineato l’importanza di una risposta rapida da parte dello Stato. La notizia ha suscitato attenzione e condanna da parte delle autorità. Al momento, non sono stati forniti dettagli su eventuali indagini o arresti relativi all’incidente.

"E' stato un episodio di gravità inaudita sia per oggettività, 4 morti, che per le modalità". A dirlo il procuratore della Repubblica di Castrovillari Alessandro D'Alessio nell'incontro con i giornalisti in Questura a Cosenza sulla strage dei braccianti di Amendolara. "L'episodio è stato ricostruito in maniera compiuta in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza. Indagini ci hanno consentito di raccogliere, con tutte le cautele del caso, gli indizi di reato. Ho apprezzato, e tutti dobbiamo farlo, l'ennesima pronta risposta dello Stato. Lo dobbiamo soprattutto alla gente del Sud". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Braccianti bruciati vivi a Cosenza, il Procuratore: "Un episodio di gravità inaudita"

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