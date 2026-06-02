Due uomini sono stati fermati per l’omicidio di quattro braccianti nel Cosentino. La polizia ha sequestrato un video che mostra l’aggressione, ritenuto una prova chiave. Le immagini ritraggono la trappola che ha portato alle morti, con i braccianti bruciati vivi. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’evento e le responsabilità.

Dall’ipotesi di omicidio al video che incastra due uomini per omicidio plurimo. Fin da subito gli investigatori avevano escluso l’ipotesi dell’incidente nel caso della morte dei quattro braccianti avvenuta nel Cosentino, in un distributore di benzina ad Amendolara. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza mostrano due uomini dare fuoco al minivan con all’interno quattro persone e poi bloccare le portiere per impedire loro di fuggire dalle fiamme. Omicidio plurimo ad Amendolara La Procura di Castrovillari e la polizia, che fin da subito avevano riscontrato sospetti sulla tragica morte di quattro braccianti in provincia di Cosenza, hanno fermato due uomini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Braccianti bruciati vivi nel Cosentino, fermati due uomini per omicidio: il video dell'aggressione è una prova

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