Botteghe 2.0 venerdì 5 giugno Graziano Romani e Moll Flanders Band in concerto

Notizia in breve

Venerdì 5 giugno, alle Botteghe 2.0, si terrà un concerto con Graziano Romani e Moll Flanders Band. L’evento prevede musica dal vivo, convivialità e atmosfere rock d’autore. L’ingresso è gratuito e l’orario di inizio è previsto per la sera. La serata si svolge all’interno del locale, con possibilità di partecipare in presenza. Non sono previste altre attività collaterali o eventi paralleli.