Botteghe 2.0 venerdì 5 giugno Graziano Romani e Moll Flanders Band in concerto

Da livornotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 5 giugno, alle Botteghe 2.0, si terrà un concerto con Graziano Romani e Moll Flanders Band. L’evento prevede musica dal vivo, convivialità e atmosfere rock d’autore. L’ingresso è gratuito e l’orario di inizio è previsto per la sera. La serata si svolge all’interno del locale, con possibilità di partecipare in presenza. Non sono previste altre attività collaterali o eventi paralleli.

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Una serata all'insegna della buona musica, della convivialità e delle atmosfere rock d'autore attende il pubblico venerdì 5 giugno alle Botteghe 2.0, in Piazza dei Domenicani a Livorno. L'evento, organizzato da Claps Eventi, vedrà protagonista Graziano Romani. Tra le voci più apprezzate del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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