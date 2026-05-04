Suoni inauditi lunedì 4 maggio il concerto inaugurale con Simone Graziano
Prende il via lunedì 4 maggio alle 18 nell'Auditorium "Cesare Chiti" del Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno la XIV edizione della rassegna internazionale di musica contemporanea Suoni Inauditi, curata dal prof. Fabio De Sanctis De Benedictis insieme al prof. Pietro.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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