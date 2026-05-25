Sbarilla' s band in concerto a Pentalfa Club

Notizia in breve

Una band composta da quattro musicisti si esibirà questa sera al Pentalfa Club. La formazione include un chitarrista, un sassofonista, un batterista e un contrabbassista. I musicisti sono rispettivamente Alex Fraternali, Stefano Barillà, Fabio Balducci e Alessandro Accardi. L’esibizione promette di creare un’atmosfera calda e raffinata, trasformando il locale in un angolo di mondo attraverso la musica dal vivo.