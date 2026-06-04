Bottega Veneta presenta la nuova collezione di profumi «Alta», che si ispira agli aspetti fondamentali della vita italiana. La linea evidenzia l’artigianalità e l’eccellenza del made in Italy, utilizzando ingredienti e tecniche tradizionali. La collezione si distingue per le fragranze raffinate e per il design elegante delle confezioni. La maison mantiene la sua identità attraverso profumi che riflettono l’artigianalità e l’attenzione ai dettagli.

Composta da dieci nuove Eaux de Parfum, Alta esplora attraverso un guardaroba di profumi i momenti della giornata e gli stati d'animo, associandoli a gesti e immagini tipici dello stile di vita italiano in dialogo con il mondo, ovvero così come viene percepito da chi non è nato in ITalia. L'iconica lavorazione dell'«Intrecciato» è l'anima portante della collezione, si ritrova replicato sul vetro dei flaconi scultorei, reinterpretandone il caratteristico ritmo diagonale. Dal tappo in legno e l'anello con finitura dorata richiamano l'architettura veneziana e l'alta gioielleria, mantenendo una continuità visiva con le collezioni precedenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bottega Veneta profumi: la nuova collezione «Alta» è l'essenza del made in Italy apprezzato in tutto il mondo

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