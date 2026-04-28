Bottega Veneta ha scelto Jodie Chan come nuova responsabile del marketing, segnando un cambiamento significativo nella comunicazione del marchio. Questa decisione rappresenta un passo importante per l’azienda nel rinnovare la propria strategia di comunicazione e posizionamento nel settore del lusso. La nomina di Chan si inserisce in un momento di evoluzione interna, che potrebbe influenzare la direzione futura del brand.

Nel lusso, i cambi di leadership non sono mai solo interni, sono segnali e direzioni. A volte veri reset. E l’arrivo di Jodie Chan come nuova VP Marketing & Communications Americas di Bottega Veneta va letto esattamente così: un movimento strategico dentro una fase molto più ampia di riposizionamento del brand. Chi è Jodie Chan (e perché è una scelta precisa per Bottega Veneta). Jodie Chan non arriva per “gestire” la comunicazione, ma arriva per riscriverla. Prima di questo ruolo, è stata VP Marketing & Communications Americas da Versace, guidando il mercato nordamericano in un momento delicato—quello della transizione e dell’acquisizione. Ancora prima, oltre sei anni da Carolina Herrera a livello globale, e un background costruito passando per nomi come Louis Vuitton e Ralph Lauren.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Bottega Veneta cambia voce con Jodie Chan: la nuova era passa (anche) dal marketing

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