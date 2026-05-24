Ilary Blasi e Francesco Totti sono comparsi in tribunale a Roma per una nuova udienza sul divorzio. La conduttrice ha portato una borsa di Bottega Veneta dal valore di circa 3.800 euro, attirando l'attenzione. La presenza dei due davanti ai giudici riguarda questioni ancora in discussione. La discussione legale prosegue senza ulteriori dettagli pubblici sui contenuti dell'udienza.

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono rivisti in Tribunale davanti ai giudici di Roma per una nuova udienza legata al divorzio, la conduttrice ha scelto per l'occasione una borsa dal valore di circa 3.800 euro riportando la memoria alla "guerra delle borse" Ilary Blasi e Francesco Totti si so. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ilary Blasi in tribunale con la borsa da 3800 euro di Bottega Veneta, "nuova frecciata a Francesco Totti" durante il divorzio

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