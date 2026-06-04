In tribunale è stato raggiunto un accordo economico tra la difesa di due fratelli di origine nordafricana e la parte civile, che rappresenta un uomo di origine africana. La vittima aveva denunciato di essere stata picchiata e rapinata dai fratelli, con l’obiettivo di sfrattarlo da un appartamento di loro proprietà. L’intesa prevede un risarcimento, senza ulteriori dettagli sui termini. La causa prosegue per altri aspetti del procedimento legale.

Trovato un accordo risarcitorio tra la difesa di due fratelli di origine nordafricana e la parte civile che tutela un uomo, anch’egli di origine africana, a quanto risulta picchiato e rapinato da questi ultimi con l’intento di sfrattarlo da un appartamento di loro proprietà. L’accordo tra gli avvocati Giuseppe Caldarola (difesa) e Vania Ferrari (parte civile) è stato presentato ieri mattina in tribunale a Reggio davanti al collegio presieduto dal giudice Luigi Tirone; una cifra cospicua e divisa in due tranches, una da pagare subito e l’altra non più tardi del 20 giugno. Una volta risolta la questione, il processo continuerebbe solo tra difesa e accusa (pm Dario Chiari). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Botte per ‘sfrattarlo’, stabilito in aula un accordo economico

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