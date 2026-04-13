Donna trans manganellata dai vigili a Milano Bruna testimonia in aula | Botte al costato un massacro
Il 24 maggio 2023, una donna trans è stata colpita con un manganello da due agenti della polizia locale a Milano. La testimone, chiamata a deporre in tribunale, ha riferito di aver sentito le botte al costato e di aver definito l'accaduto come un massacro. L'episodio ha suscitato attenzione e si sta svolgendo un procedimento legale per chiarire quanto accaduto.
Bruna, donna trans aggredita a manganellate da due agenti della polizia locale a Milano il 24 maggio 2023, ha testimoniato in aula: "Sentivo le botte al costato e il massacro".🔗 Leggi su Fanpage.it
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