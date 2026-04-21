Libia il piano economico 2026 | 10 Paesi firmano l’accordo chiave

Dieci paesi, tra cui alcune nazioni arabe e occidentali, hanno firmato un accordo che definisce il bilancio unificato per la Libia nel 2026. L’intesa rappresenta un passo importante per la gestione delle finanze del paese, con il supporto di più nazioni coinvolte. La firma di questo accordo è stata annunciata in una cerimonia ufficiale, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sulle modalità di attuazione.

Dieci nazioni, tra potenze arabe e occidentali, hanno espresso il proprio sostegno alla nuova gestione finanziaria della Libia, validando l’accordo sul bilancio unificato per il 2026. Il documento, sottoscritto lo scorso 11 aprile dai rappresentanti della Camera dei Rappresentanti e dell’Alto Consiglio di Stato sotto la supervisione del governatore della Banca centrale Naji Issa, punta a ricomporre le fratture economiche tra le fazioni dell’est e dell’ovest del Paese. L’intesa rappresenta un punto di svolta dopo oltre dieci anni di divisioni istituzionali. Gli obiettivi dichiarati sono chiari: garantire la stabilità finanziaria nazionale, proteggere il potere d’acquisto della popolazione e salvaguardare il valore del dinaro.🔗 Leggi su Ameve.eu

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