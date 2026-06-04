Botte e violenze sulla moglie poi la lascia senza soldi | Per crescere i figli ho dovuto chiedere l' elemosina

Una donna di 41 anni, di origine nigeriana e residente ad Ancona, ha raccontato di aver subito violenze e botte dal marito, che successivamente le ha lasciato senza soldi. La donna ha spiegato di aver dovuto chiedere l’elemosina per poter crescere i figli. La testimonianza è stata resa ieri davanti al collegio penale del Tribunale di Ancona, presieduto dal giudice Roberto Evangelisti.

ANCONA – Una donna di 41 anni, residente ad Ancona ma di origine nigeriana, ha testimoniato ieri davanti al collegio penale del Tribunale dorico, presieduto dal giudice Roberto Evangelisti. Ospite di una struttura protetta con i due figli minorenni, è parte civile con l’avvocato Laura Catena nel. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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