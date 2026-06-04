Bosco urbano tra Treviglio e Caravaggio cresce il confine verde con quasi 3.600 alberi

Tra Treviglio e Caravaggio si è ampliato un bosco urbano che ora conta quasi 3.600 alberi. La zona, situata lungo il cavalcavia che collega i due Comuni, si estende tra l’istituto Archimede e le infrastrutture della Brebemi e dell’Alta Velocità. La fascia verde si distingue chiaramente lungo il percorso, segnando un aumento della copertura arborea nel territorio.

Cresce e si consolida il bosco urbano al confine tra Treviglio e Caravaggio. Passando lungo il cavalcavia che unisce i due Comuni, la fascia verde realizzata tra l’istituto Archimede e le infrastrutture Brebemi e Alta Velocità è ormai chiaramente visibile. L’intervento si sviluppa su un’area complessiva di circa 32mila metri quadrati, di cui 23.600 destinati alla forestazione urbana promossa inizialmente con il supporto di Arbolia Srl, società benefit del gruppo Snam. Nel 2023 sono stati avviati i lavori di piantumazione, articolati in due lotti, con la messa a dimora di circa 3.591 essenze arboree e arbustive autoctone tra aceri, carpini, farnie, ciliegi selvatici, ontani, pioppi, noccioli, biancospini e altre specie tipiche del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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