Nuovo bando per aumentare il verde urbano e maxi-piano piantumazioni | 600 nuovi alberi in autunno in città
È stato pubblicato un nuovo bando per sostenere progetti di verde urbano, inserito nel programma europeo Life+ A_Greenet. L'iniziativa prevede finanziamenti a partire da 5.000 euro e mira ad aumentare le aree verdi in città. Tra gli interventi pianificati ci sono la piantumazione di circa 600 alberi in autunno. Il progetto coinvolge diverse aree della città e si concentra su iniziative di piantumazione e riqualificazione ambientale.
Pubblicato il nuovo bando per finanziare progetti di verde urbano nell’ambito del programma europeo Life+ AGreenet, con contributi a partire da 5.000 euro per interventi di microforestazione e contrasto ai cambiamenti climatici. Il bando prevede il cofinanziamento dei progetti da parte dei.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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