Nuovo bando per aumentare il verde urbano e maxi-piano piantumazioni | 600 nuovi alberi in autunno in città

È stato pubblicato un nuovo bando per sostenere progetti di verde urbano, inserito nel programma europeo Life+ A_Greenet. L'iniziativa prevede finanziamenti a partire da 5.000 euro e mira ad aumentare le aree verdi in città. Tra gli interventi pianificati ci sono la piantumazione di circa 600 alberi in autunno. Il progetto coinvolge diverse aree della città e si concentra su iniziative di piantumazione e riqualificazione ambientale.

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Pubblicato il nuovo bando per finanziare progetti di verde urbano nell’ambito del programma europeo Life+ AGreenet, con contributi a partire da 5.000 euro per interventi di microforestazione e contrasto ai cambiamenti climatici. Il bando prevede il cofinanziamento dei progetti da parte dei.🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Verde urbano, nuove piantumazioni di alberi in cittàNell’ambito della riqualificazione del verde urbano, ieri mattina, a Nocera Inferiore, sono iniziate le operazioni di messa a dimora di 4 esemplari... Leggi anche: Treviglio, 191 nuovi alberi in città: al via le piantumazioni dopo le potature Argomenti più discussi: Fondo idrico: bando SFNIISSI PNRR 2026; Il Governo vuole recuperare 60mila case popolari. E stringe ancora sugli sfratti; Luoghi di comunità, nuovo bando della Fondazione Caript; Bologna si candida a Reinventing Cities 2026: ex caserma Stamoto e Mattei 106 tra i progetti. L’innovazione non nasce solo nelle grandi città o nei grandi gruppi, spesso prende forma grazie a giovani che scelgono di restare. Per questo vogliamo sostenerli anche attraverso il nuovo bando da 3 milioni di euro dedicato alle start-up. Oggi ho visitato Sor x.com Cosa scegliere per aumentare le possibilità di essere assunto come Junior? - reddit.com reddit Fondo idrico, aperto il bando SFNIISSI per nuovi investimenti nelle infrastrutture idricheIl MIT ha pubblicato l’Avviso del Fondo idrico SFNIISSI: un miliardo di euro per cofinanziare infrastrutture idriche, ridurre le perdite, aumentare la resilienza delle reti e migliorare la bancabilità ... infobuildenergia.it