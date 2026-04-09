In Brianza il nuovo bosco con 1.600 alberi dedicati ai nuovi nati

In Brianza si sta preparando la creazione di un nuovo bosco composto da 1.600 alberi, destinati ai bambini nati o adottati nel territorio. La piantumazione si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà enti locali e associazioni del settore. L’area sarà destinata a un progetto di riqualificazione ambientale e sociale, con l’obiettivo di creare un luogo di aggregazione e di memoria per le famiglie.

In Brianza sta per sorgere un nuovo bosco con 1.600 alberi dedicati ai nuovi nati (o adottati) in città. Succede a Concorezzo. Ad annunciarlo il sindaco Mauro Capitanio. Un vero e proprio progetto di “forestazione urbana” quello che sta per compiersi nell’area di via Oreno.Dove sorgerà e come. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Alberi dedicati a figure storiche. Inaugura il ’Bosco dell’educazione’ 26 nuovi nati, 26 alberi: la città cresce con le radiciLa città accoglie ventisei nuovi germogli per onorare le ventisei vite nate nel 2026, trasformando il dato demografico in un atto di cura del... Temi più discussi: In Brianza il nuovo bosco con 1.600 alberi dedicati ai nuovi nati; Villa Albina in Brianza e le nuove tendenze outdoor; Arcore: Giorgio Pasotti inaugura Interfestival, rassegna diffusa in Brianza; Brivio: Brianza e ‘Metal’ nel nuovo romanzo di Massimo Grimaldi intitolato Caos nero. Brivio: Brianza e ‘Metal’ nel nuovo romanzo di Massimo Grimaldi intitolato Caos neroSi intitola Caos Nero. Il black Metal in Brianza ed è disponibile dal 30 marzo su Amazon il nuovo libro del briviese Massimo Grimaldi. Classe 1987, nato a Lecco e residente a Brivio, Grimaldi è impi ... merateonline.it Gelsia inaugura un nuovo Point a Bovisio Masciago: la rete in Brianza raggiunge 18 presidiIl nuovo Point, situato in Corso Milano 9, è un presidio di servizio a tutto tondo: dalla gestione delle forniture alla consulenza energetica personalizzata, fino al supporto per orientarsi in un merc ... mbnews.it Giovanni Segantini 1858 1901 Zampognari in Brianza x.com Nella sua casa di Lesmo, in Brianza, Iva Zanicchi custodisce una grotta della Madonna di Lourdes trovata nel terreno su cui ha costruito la sua casa. Il precedente proprietario chiese di non demolirla. Da allora è diventata un luogo personale di preghiera, me - facebook.com facebook