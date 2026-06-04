Borseggia una cliente del supermercato con una complice ma viene scoperta dalle telecamere
Una donna di 38 anni di origine bulgara è stata arrestata a Verona dopo aver tentato di borseggiare una cliente nel supermercato mercoledì pomeriggio. La 38enne, accompagnata da una complice, è stata scoperta dalle telecamere di sorveglianza mentre cercava di sottrarre oggetti alla vittima. La polizia è intervenuta e ha fermato entrambe le donne. La sospettata è stata portata in questura e arrestata per tentato furto.
Avrebbe provato a borseggiare una cliente del supermercato nel pomeriggio di mercoledì, ma la 38enne originaria della Bulgaria è stata infine arrestata dalla polizia di Stato di Verona per il tentato furto. La richiesta di intervento è arrivata alla centrale operativa della questura intorno alle. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Notizie e thread social correlati
Vigevano, distrae una donna e il complice le ruba la borsa dall’auto. Immortalati dalle telecamere e rintracciatiA Vigevano, una donna è stata avvicinata da un ragazzino mentre si avvicinava al cortile con l'auto.
Abbandona rifiuti in strada (ma viene ripreso dalle telecamere). La rabbia del Comune: “E’ intollerabile”Un cittadino è stato ripreso dalle telecamere mentre abbandonava rifiuti in strada.
Romeno borseggia una donna: bloccato dalla scorta del ministro LollobrigidaHa tentato di rubare il portafogli dalla borsa di una passante in pieno centro a Roma ma la scena è stata notata da due carabinieri della scorta del ministro Francesco Lollobrigida che lo hanno ... iltempo.it
Borseggia una studentessa, arrestata nomade di 24 anniÈ stata arrestata per avere rubato dallo zainetto di una ignara studentessa di 26 anni, intenta a fare shopping in un centro commerciale di via Indipendenza, il suo portafoglio, con all’interno 25 ... ilrestodelcarlino.it