Borseggia una cliente del supermercato con una complice ma viene scoperta dalle telecamere

Notizia in breve

Una donna di 38 anni di origine bulgara è stata arrestata a Verona dopo aver tentato di borseggiare una cliente nel supermercato mercoledì pomeriggio. La 38enne, accompagnata da una complice, è stata scoperta dalle telecamere di sorveglianza mentre cercava di sottrarre oggetti alla vittima. La polizia è intervenuta e ha fermato entrambe le donne. La sospettata è stata portata in questura e arrestata per tentato furto.