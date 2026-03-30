Abbandona rifiuti in strada ma viene ripreso dalle telecamere La rabbia del Comune | E’ intollerabile

Un cittadino è stato ripreso dalle telecamere mentre abbandonava rifiuti in strada. L’amministrazione comunale di Gaeta ha commentato l’accaduto definendo l’episodio “intollerabile” e ha affermato che le immagini mostrano chiaramente quanto accaduto. L’ente ha espresso la propria condanna senza aggiungere ulteriori dettagli sul procedimento o sulle sanzioni.

“Quello che vediamo non è più tollerabile. Le immagini parlano da sole”: con queste parole l’amministrazione comunale di Gaeta commenta l’ultimo episodio registrato in città di abbandono dei rifiuti. Un fenomeno, questo, tristemente diffuso in tutto il territorio provinciale che vede protagonisti incivili, in barba alle regole e al rispetto dell’ambiente. Lo stesso Comune di Gaeta ha pubblicato sui social il video in cui si vede un uomo, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, abbandonare i rifiuti in strada dopo essere sceso dalla sua auto. Un video ripostato anche dal sindaco Cristina Leccese che si sofferma su concetti come quelli di legalità, educazione, rispetto per l’ambiente, civiltà e decoro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Abbandona rifiuti in strada (ma viene ripreso dalle telecamere). La rabbia del Comune: “E’ intollerabile” Articoli correlati Abbandona rifiuti davanti a un terreno per quattro volte in un mese: ripreso dalle telecamereUn uomo è stato ripreso a sversare rifiuti per quattro volte davanti a un fondo agricolo e i carabinieri lo denunciano. Leggi anche: Ripreso mentre abbandona i rifiuti per strada per quattro volte: scatta la maxi sanzione da 800 euro Approfondimenti e contenuti su Abbandona rifiuti Temi più discussi: Rozzano, uomo viene ripreso mentre abbandona rifiuti in strada: ritirata la patente e denunciato; Beccato mentre abbandona rifiuti per strada; Abbandona sacchi di rifiuti in strada. La Polizia applica il decreto Terra dei Fuochi e lo multa di 1.000 euro; Lascia un pallet di legno in mezzo alla strada, mille euro di multa. Abbandona sacchi di rifiuti in strada. La Polizia applica il decreto Terra dei Fuochi e lo multa di 1.000 euroCALCERANICA AL LAGO. Ha abbandonato tre sacchetti colmi di rifiuti di vario tipo a fianco ad alcuni cassonetti in maniera assolutamente illegale. L'autore del reato è stato individuato e, in applicazi ... ildolomiti.it Rozzano, uomo viene ripreso mentre abbandona rifiuti in strada: ritirata la patente e denunciatoAveva abbandonato dei bidoni pieni di detriti in via Venezia a Rozzano (nell’hinterland milanese), senza preoccuparsi dei danni ambientali e del degrado causati dalla trasformazione di una strada in u ... milano.repubblica.it Rmk Sciacca. . PORTO EMPEDOCLE ABBANDONA RIFIUTI SPECIALI, DENUNCIATO DAI CARABINIERI - facebook.com facebook Abbandona rifiuti a Oristano, un uomo denunciato dalla Polizia locale. Una grande quantità di scarti di ricci di mare scaricati in un'area agricola #ANSA x.com