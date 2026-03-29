A Vigevano, una donna è stata avvicinata da un ragazzino mentre si avvicinava al cortile con l'auto. Approfittando della distrazione, un complice ha rubato la borsa lasciata sul sedile anteriore destro. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’episodio e successivamente hanno consentito di rintracciare i responsabili. La polizia ha identificato e fermato i due uomini coinvolti.

Vigevano (Pavia), 29 marzo 2026 - Stava per entrare con l'auto in cortile quando è stata avvicinata e distratta da un ragazzino, che ha permesso così al complice di rubare la borsa appoggiata sul sedile anteriore destro. Quando la donna, 74enne, se ne è resa conto, ha provato a rincorrere e inseguire i due che però stavano già fuggendo, riusciti a salire a bordo di un'auto che li attendeva nelle immediate vicinanze, guidata da un terzo complice, sulla quale si sono dileguati facendo perdere rapidamente le proprie tracce. Il furto, successo nel primo pomeriggio di mercoledì 25 marzo in via Madonna Sette Dolori a Vigevano, è stato subito segnalato ai carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia del Radiomobile per il sopralluogo che ha dato il via alle indagini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vigevano, distrae una donna e il complice le ruba la borsa dall’auto. Immortalati dalle telecamere e rintracciati

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