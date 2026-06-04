Borse asiatiche in calo | l’IA e le tensioni USA-Iran frenano i listini

Le borse asiatiche hanno chiuso in calo, influenzate dalle preoccupazioni sull’andamento dell’intelligenza artificiale e dalle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran. I mercati sono stati penalizzati anche dai dati sulle vendite al dettaglio, che hanno alimentato le preoccupazioni sulla crescita economica. La perdita di fiducia nel settore dell’IA ha contribuito a intensificare i ribassi, mentre gli investitori restano cauti in vista delle prossime decisioni politiche e commerciali.

Come influenzeranno i dati sulle vendite al dettaglio l'andamento europeo?. Perché il settore dell'intelligenza artificiale non protegge più dai ribassi?. Quali indicatori americani decideranno se la correzione sarà passeggera?. Cosa sposterà l'attenzione degli investitori dai titoli tech alla geopolitica?.? In Breve Tokyo cala dell'1,36%, Hong Kong dell'1,64% e Seul perde l'1,84%.. Shanghai scende dello 0,6% mentre Shenzhen registra un calo dello 0,47%.. Sydney chiude in ribasso dell'1,13% dopo il calo dell'S&P 500.. Attesa dati vendite al dettaglio aprile in Eurozona e sussidi USA..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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