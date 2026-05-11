Tensioni USA-Iran | petrolio vola e le borse europee vacillano

Da ameve.eu 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran hanno portato un'impennata nei prezzi del petrolio, scambiato a livelli elevati sui mercati internazionali. La chiusura dello stretto di Hormuz, via cruciale per il transito energetico, ha contribuito a questa crescita. Nel frattempo, le borse europee hanno registrato cali significativi, mentre i titoli di difesa e del settore del lusso hanno subito perdite di valore in una giornata caratterizzata da incertezza.

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? Punti chiave Come influirà la chiusura dello stretto di Hormuz sui prezzi energetici?. Perché i titoli della difesa e del lusso stanno perdendo valore?. Quali settori tecnologici stanno compensando il calo delle borse europee?. Cosa determinerà la tenuta di Piazza Affari rispetto ai mercati americani?.? In Breve Petrolio WTI al 2,7% a 97,99 dollari e Brent al 2,6% a 103,98 dollari.. Gas ad Amsterdam sale del 3% a 45,49 euro per megawattora.. Settore difesa cala del 2,1% con Avio in ribasso dell'8,4% e Leonardo del 4,3%.. STM cresce del 2,2% mentre Diasorin avanza dell'8% per risultati trimestrali..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

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