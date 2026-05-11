Tensioni USA-Iran | petrolio vola e le borse europee vacillano

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran hanno portato un'impennata nei prezzi del petrolio, scambiato a livelli elevati sui mercati internazionali. La chiusura dello stretto di Hormuz, via cruciale per il transito energetico, ha contribuito a questa crescita. Nel frattempo, le borse europee hanno registrato cali significativi, mentre i titoli di difesa e del settore del lusso hanno subito perdite di valore in una giornata caratterizzata da incertezza.

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