Borse asiatiche in volo | l’accordo Iran-USA accende i mercati

Le borse di Tokyo e Seul sono salite il 27 aprile dopo che è stata annunciata una proposta di accordo tra Iran e Stati Uniti. La notizia ha portato a un aumento della fiducia sui mercati asiatici, grazie alla possibilità di ridurre i rischi legati allo stretto di Hormuz. Questa evoluzione ha contribuito a calmare la volatilità nel settore energetico, influenzando positivamente gli indici di mercato.

? Cosa sapere Borse di Tokyo e Seul in rialzo il 27 aprile dopo proposta Iran-USA.. L'accordo sullo stretto di Hormuz riduce i rischi sistemici e la volatilità energetica.. Le borse di Tokyo, Shanghai, Shenzhen, Seul e Mumbai registrano un clima di ottimismo lunedì 27 aprile 2026 dopo la proposta di accordo avanzata dall’Iran verso gli Stati Uniti, che include la riapertura dello stretto di Hormuz. Il movimento positivo dei mercati asiatici riflette il tentativo di distendere le tensioni in Medio Oriente, un fattore che mantiene alta l’attenzione degli investitori insieme alle prossime decisioni delle banche centrali riguardanti i tassi d’interesse.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borse asiatiche in volo: l’accordo Iran-USA accende i mercati The Wrong Letter | Classic Mystery Audiobook by Walter S. Masterman Notizie correlate Leggi anche: La Casa Bianca: l’operazione militare in Iran finirà in «due, forse tre settimane». Borse asiatiche euforiche. Trump: l’Iran ci ha chiesto un cessate il fuoco Borse, settimana negativa con scetticismo su raggiungimento accordo USA-IranLe Borse europee chiudono sia l’ultima seduta che l’intera settimana in rosso, con il conflitto in Medio Oriente che ha continuato a pesare sul... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ita rafforza i collegamenti fra Italia e Asia ad agosto; Nato intercetta aerei militari russi sul Mar Baltico, tensioni sul fianco orientale dell’Alleanza; Turismo, Italia e Slovacchia orientale più vicine con il nuovo volo diretto Roma-Kosice di Wizz Air; Guerra in Iran, cancellati 20mila voli fino a ottobre: la decisione dell'Ue sui risarcimenti. Borse asiatiche: viaggiano miste, mercati cinesi in caloUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Rally in Asia: Tokyo e Seul guidano il rimbalzo sulle speranze di una tregua tra USA e IranIl mercato scommette sulla diplomazia USA-Iran. Rally per Nikkei e Kospi, mentre le commodity rifiatano. Futures europei in verde. it.benzinga.com Borse asiatiche contrastate Il settore dei chip vola grazie ai risultati record di Intel e TSMC, spingendo al rialzo la borsa di Taiwan e il Nikkei giapponese (nonostante l'inflazione in crescita). Sullo sfondo pesano le tensioni con l'Iran: il petrolio continua a salire t - facebook.com facebook Borse asiatiche aprono in calo, il petrolio è in ribasso. In rialzo il prezzo del gas #ANSA x.com