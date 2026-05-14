Borja Valero sul futuro dell’Inter di Chivu | Capire l’idea di gioco | dovrà comprare centrali per giocare a 4 Dirigenza Inter da applausi

Borja Valero ha commentato il progetto tecnico dell’Inter guidata da Chivu, sottolineando la necessità di capire come sviluppare l’idea di gioco. Ha aggiunto che la squadra dovrà acquistare difensori centrali per adottare il modulo a quattro. La dirigenza nerazzurra ha ricevuto elogi per le sue scelte di mercato. Le dichiarazioni arrivano in un momento di attesa per i prossimi movimenti in rosa e per le strategie di allenamento previste.

di Andrea Greco Borja Valero sul futuro dell’Inter di Chivu: «Capire l’idea di gioco: dovrà comprare centrali per giocare a 4». Segui le ultimissime. Recentemente, ospite del noto format Le Foot Toujours, ha preso la parola Borja Valero, l’ex centrocampista spagnolo ha analizzato il momento d’oro dell’inter di Chivu con un occhio al futuro nerazzurro. PAROLE – « La prima cosa è capire quale sarà l’idea di gioco: se vuole giocare a 4 i movimenti saranno in un modo, se giochi a tre sarà diverso. Dovrà comprare per forza dei centrali. Bastoni? Lo conosco bene, ho giocato con lui diversi anni, ha una personalità che può superare perfettamente anche questi momenti brutti vissuti in stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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