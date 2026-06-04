Borghi abbandonati | il piano per riabitare il Molise nel 2026

Entro il 2026, un piano mira a riabitare i borghi abbandonati nel Molise. L’obiettivo è trasformare gli edifici vuoti in motori di sviluppo economico. Sono previste infrastrutture invisibili, come reti di servizi e connessioni, per favorire il ritorno dei residenti. Il progetto coinvolge interventi strutturali e strategici per incentivare il neopopolamento e rilanciare le aree rurali della regione.

Come possono gli edifici vuoti diventare motori di sviluppo economico?. Quali infrastrutture invisibili servono per garantire il neopopolamento dei borghi?. Come funzionerà il gioco di ruolo per gestire i fondi reali?. Quali nuovi modelli abitativi verranno testati tra Molise e Abruzzo?.? In Breve Evento satellite del New European Bauhaus Festival tra il 12 e 13 giugno 2026.. Sessione Serious Game a Castel del Giudice per simulare l'assegnazione fondi immobiliari.. Panel a Gagliano Aterno con Legacoop e Politecnico di Milano su nuovi modelli abitativi.. Programmazione interamente disponibile in streaming online con traduzioni in italiano e inglese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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