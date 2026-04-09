L’Ordine degli architetti premia il libro di Biondi | Valorizzati i borghi rurali abbandonati

Un nuovo riconoscimento è stato conferito a un libro dedicato ai borghi rurali abbandonati in Sicilia. Il volume, intitolato “Nell’isola che non c’è – Guida ai borghi fantasma di Sicilia”, si concentra sullo studio e sulla valorizzazione di questi insediamenti trascurati. La premiazione è avvenuta nell’ambito di un evento promosso dall’Ordine degli architetti, che ha riconosciuto l’impegno nel settore.

Importante riconoscimento per il volume “Nell’isola che non c’è – Guida ai borghi fantasma di Sicilia”, dedicato allo studio e alla valorizzazione dei borghi rurali abbandonati dell’Isola.Il presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento, Rino La Mendola, ha espresso, a nome del Consiglio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it fondazione dell’ordine degli architetti di milano: nuovo cda e apertura alla cittàL’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione della... Addio a Raffaello Frasca, docente ed ex presidente dell'Ordine degli architetti di PalermoProfessore associato nel capoluogo, a Enna e ad Agrigento, si è distinto per il sostegno alla riforma della professione e per l'aumento dei concorsi... Temi più discussi: Centro Storico, sinergia tra Comune e Ordine degli Architetti per l’avvio di progetti di rigenerazione urbana; Akertipo incontra l'Ordine: Protect; La Sassari del futuro deve coinvolgere gli architetti - L'Unione Sarda.it; L’Ordine degli Architetti entra nella Saudital Business Chamber: Ponti professionali verso l’Arabia Saudita. L’ordine degli architetti conferisce riconoscimenti a Beniamino Biondi per il libro L’isola che non c’èParticolare rilievo è stato attribuito all’impianto documentale dell’opera, definita «un lavoro minuzioso», arricchito da materiali fotografici e cartografici che accompagnano il lettore «in un virtuo ... grandangoloagrigento.it Erosione costiera, gli architetti ai candidati a sindaco: Subito interventi per salvare il litoraleDalla rigenerazione della Posidonia alle barriere frangiflutti, l’Ordine professionale indica le azioni per contrastare l’avanzata del mare lungo i 140 chilometri di costa agrigentina ... agrigentonotizie.it Presenza di ex operatori delle forze dell'ordine iscritti alle associazioni di categoria e potenziamento della segnaletica verticale ed orizzontale davanti alle scuole per garantire maggiore sicurezza. Questa la proposta avanzata in commissione Traffico di Palaz - facebook.com facebook A Bolzano insolito allarme per vigili del fuoco e forze dell'ordine. @TgrRai #Ioseguotgr Foto: Ansa x.com