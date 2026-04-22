Nel cuore del Molise, due consiglieri comunali hanno portato la voce dei piccoli borghi a livello nazionale, evidenziando le difficoltà legate alla burocrazia e proponendo nuovi modelli di gestione. Il loro intervento si inserisce in un dibattito più ampio sulla sostenibilità e sul futuro delle comunità più piccole della regione. La discussione ha attirato l’attenzione di esponenti politici e amministratori da altre zone del paese.

I consiglieri comunali Jacopo Fabrizio, in carica a Pesche, e Lucio Gabriel Paolone, rappresentante di Cerro al Volturno, hanno portato la voce del Molise al centro del dibattito nazionale sulla gestione dei piccoli centri. L’appuntamento si è svolto venerdì 17 aprile presso il Campus di San Giovanni a Teduccio a Napoli, nell’ambito della XV Assemblea Nazionale di ANCI Giovani, un evento che ha la partecipazione di centinaia di amministratori sotto i 35 anni provenienti da tutta Italia. Innovazione amministrativa e nuove competenze per i borghi. Il fulcro dell’incontro tenutosi nell’Aula Magna del complesso universitario partenopeo è stato l’analisi delle sfide poste dall’innovazione nella pubblica amministrazione locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il Molise sfida la burocrazia: nuovi modelli per i piccoli borghi

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