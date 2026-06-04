Bordighera i messaggi di Iannuzzi alla sorella di Bea con il volto tumefatto | Proprio bella non la lanci dalla finestra?

A Bordighera, sono stati trovati messaggi, audio e fotografie che mostrano un volto tumefatto e contenuti offensivi inviati da un uomo alla sorella di una donna coinvolta in un caso di violenza. Tra i messaggi, un commento che ironizzava sulla possibilità di lanciare dalla finestra la vittima. Gli inquirenti possiedono numerose prove che contraddicono le dichiarazioni fatte durante un interrogatorio di garanzia da una testimone.

Messaggi, audio, fotografie. Gli inquirenti hanno in mano innumerevoli fonti di prova che contrastano con quanto Emanuela Aiello ha riferito nel suo breve interrogatorio di garanzia. La donna, madre della piccola Beatrice, morta tra l'8 e il 9 febbraio 2026, e di altre due bimbe, è stata. 🔗 Leggi su Today.it

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