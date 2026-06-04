Beatrice morta a Bordighera i messaggi alle sorelle | Che faccia da c lanciala dalla finestra

Una donna è deceduta a Bordighera, e sui messaggi inviati alle sorelle si leggono commenti offensivi e minacciosi. In uno scambio di conversazioni, si fa riferimento a un’immagine della sorella e si suggerisce di lanciarla dalla finestra. In un altro messaggio si commenta negativamente sulla vita sentimentale di una delle sorelle, con osservazioni irriverenti. I messaggi sono stati trasmessi agli investigatori come parte delle evidenze nel caso.

«Madonna che bella foto, che faccia da c. che c’ha tua sorella. Non la lanci dalla finestra?». «Oh ma perché non ti trovi il fidanzato così non rompi più i c. la mattina e la sera». «Sta pezza di m., speriamo che si sveglia tra sei mesi». Questi sono alcuni dei messaggi che Manuel Iannuzzi ed Emanuela Aiello mandavano alle figlie di lei prima della morte di Beatrice lo scorso 9 febbraio a Bordighera. Negli atti dell’inchiesta che ipotizza il reato di morte in conseguenza di maltrattamenti (e che prevede da 12 a 24 anni di carcere, più dell’ omicidio preterintenzionale inizialmente contestato) ci sono i messaggi che i due mandavano alla sorella più grande della vittima. 🔗 Leggi su Open.online

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«Beatrice picchiata con i cavi elettrici, poi la doccia fredda mentre perdeva sangue»

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