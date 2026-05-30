A quasi quattro mesi dalla morte di una bambina di due anni, è stato arrestato anche il padre. La notizia riguarda il caso di Beatrice, la cui morte ha suscitato grande clamore. Sono state diffuse foto del volto della bambina, che mostrano evidenti traumi, e video che documentano abusi. La polizia ha proceduto all’arresto dopo aver raccolto elementi che collegano il padre alle violenze. La vicenda ha portato alla luce dettagli scioccanti sulla condizione della vittima.

A distanza di quasi 4 mesi dalla terribile morte di Beatrice, una svolta raccapricciante: arrestato anche il padre della bimba. Sul suo telefono sono state ritrovate immagini atroci, agghiaccianti, mostruose. L'inchiesta sulla morte della piccola di appena due anni, trovata senza vita il 9 febbraio scorso nel Ponente ligure, si arricchisce infatti di nuovi e pesantissimi elementi investigativi. Dopo l'arresto della madre, Manuela Aiello, disposto nelle ore immediatamente successive alla tragedia, anche Manuel Iannuzzi, compagno della donna e già indagato dalla Procura di Imperia, è finito in manette. Per entrambi l'accusa contestata è quella di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bordighera, Beatrice morta a 2 anni: arrestato anche il padre, le foto del volto tumefatto e i video agghiaccianti

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Beatrice morta a 2 anni: le foto dopo le botte, i video in cui fumava

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