Nella vicenda di Bordighera, una bambina di due anni è deceduta. Le indagini proseguono con i sospetti che si inaspriscono, mentre le ricostruzioni cambiano ripetutamente. Un uomo coinvolto ha commentato con un'espressione volgare, esprimendo rabbia e frustrazione. Nessuna conferma ufficiale sulla causa della morte o sui responsabili, mentre le forze dell’ordine continuano le verifiche e le analisi sul caso.

Nel giallo di Bordighera sulla morte della piccola Beatrice, bimba di soli due anni appena, le indagini continuano a scavare tra verità smentite, ricostruzioni ribaltate e un quadro accusatorio che si fa sempre più pesante. Sullo sfondo, le immagini e le chat finite agli atti dell’inchiesta che, secondo gli investigatori, racconterebbero una storia di violenze ripetute e silenzi inquietanti. Il compagno della madre, Manuel Iannuzzi, finito in carcere con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina, si è detto “sconvolto” attraverso i suoi legali. “Abbiamo chiesto di ricevere copia degli atti, che attendiamo di visionare in vista dell’interrogatorio”, hanno riferito gli avvocati Maria Gioffré e Cristian Urbini, che ne contestano la ricostruzione accusatoria. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bordighera, Bea morta a 2 anni. Iannuzzi choc. "Sta pezza di m***a, speriamo che..."

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Beatrice, morta a 2 anni. Il compagno della madre diceva: Io ho dato solo amore e cibo

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