Il compagno della madre di una bambina di due anni è stato arrestato a Bordighera, sospettato di aver causato la morte della piccola. Le indagini hanno rivelato prove di maltrattamenti atroci attraverso messaggi su WhatsApp. La bambina sarebbe deceduta dopo alcune ore di agonia, mentre chi avrebbe dovuto tutelarla avrebbe cercato di nascondere le responsabilità. La polizia sta proseguendo le verifiche sulla vicenda.

La piccola Beatrice sarebbe morta dopo alcune ore di agonia, mentre chi avrebbe dovuto proteggerla avrebbe tentato di nascondere la verità. È la drammatica ricostruzione che emerge dall’inchiesta della Procura di Imperia sulla morte della bambina di appena due anni trovata senza vita il 9 febbraio scorso nella casa di famiglia a Montenero, località poco distante da Bordighera. All’alba di sabato i Carabinieri hanno arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della madre della bambina, Emanuela Aiello. Per entrambi l’accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore. La donna era già detenuta dal febbraio scorso nell’ambito della stessa vicenda. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bea, morta a 2 anni a Bordighera, arrestato il compagno della madre. Su WhatsApp le prove di “maltrattamenti atroci”

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Bimba di 2 anni morta a Bordighera: arrestato anche il compagno della madre

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