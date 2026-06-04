Scade il 20 giugno il termine per presentare le domande relative al bonus maltempo, che prevede un contributo fino a 3000 euro. Le richieste devono essere inviate entro questa data. Non sono indicate altre scadenze o modalità di presentazione nel comunicato.

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Bonus maltempo, domande entro il 20 giugno

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