Bonus Acque 2026 pubblicato il bando | domande entro il 15 maggio
È stato pubblicato il bando per il Bonus Acque 2026, che permette di richiedere il beneficio fino al 15 maggio 2026. Le domande possono essere inviate tramite il sito ufficiale del Comune di Pisa. La procedura è aperta a tutti coloro che desiderano accedere al bonus, con la possibilità di presentare la richiesta entro la data stabilita.
Fino al 15 maggio 2026, tramite il sito del Comune di Pisa, è possibile presentare domanda per richiedere il Bonus Acque 2026. L’agevolazione consiste in una riduzione pari al 50% della spesa idrica sostenuta nell’anno 2025, applicata sulla bolletta relativa ai consumi futuri. Il beneficio sarà.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Pubblicato il bando per il Bonus Animali 2026: le domande entro il 30 aprile
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Bonus Acque 2026, pubblicato il bando: domande entro il 15 maggio; Bonus idrico 2026, come chiedere lo sconto sulla bolletta dell'acqua: i requisiti per fare domanda; Bonus idrico: da mercoledì 15 aprile le domande per usufruire di importanti riduzioni sulla bolletta dell’acqua; Bonus bollette: come funzionano i bonus sociali per luce, gas, acqua attivi nel 2026.
Bonus Acque Pisa, pubblicato il bando: domande entro il 15 maggioFino al 15 maggio 2026, tramite il sito del Comune di Pisa, è possibile presentare domanda per richiedere il Bonus Acque 2026. L’agevolazione consiste in ... gonews.it
Bonus acqua 2026: come funziona lo sconto in bolletta e chi può ottenerloLe spese domestiche continuano a pesare sul bilancio di molte famiglie italiane e tra le voci più costanti c’è anche la bolletta dell’acqua. Non tutti sanno però che esiste un’agevolazione pensata ... blitzquotidiano.it
CHIORAZZO (BCC): “FINITA LA ‘FORNITURA PONTE’, RESTA IL BLUFF DEL BONUS ACQUA Acquedotto Lucano e la fornitura ponte di energia elettrica a prezzo calmierato: cosa succederà ora che sono scaduti i termini Se lo chiede il vice presidente del facebook
Bonus acqua: pubblicato il nuovo bando. I requisiti e come fare domanda - Il Giunco x.com