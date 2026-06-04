Il bonus facciate permette di detrarre il 90% delle spese per lavori di rinnovamento esterno degli edifici. Chi ha avviato i lavori prima del 15 febbraio 2023 può ancora usufruirne, purché i lavori siano iniziati entro questa data. La detrazione si applica alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Le pratiche devono essere state avviate con comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate prima di questa scadenza.

Il bonus facciate è stato, senza ombra di dubbio, il re indiscusso delle agevolazioni edilizie nel biennio post-pandemico. Con una detrazione fiscale pari al 90% delle spese sostenute, senza tetti massimi di spesa, ha permesso una trasformazione radicale del tessuto urbano italiano. Tuttavia, quella che era iniziata come una corsa alla riqualificazione si è trasformata, nel 2026, in una complessa battaglia legale tra contribuenti e Agenzia delle Entrate. Al centro della disputa c’è un quesito tecnico che sta preoccupando migliaia di condomini: basta aver pagato entro il 31 dicembre 2021 per aver diritto al 90%, o i lavori dovevano essere materialmente avviati? Bonus facciate, i lavori devono essere iniziati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bonus facciate, chi può ancora usarlo: attenzione alla data di inizio lavori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bonus Ristrutturazioni 2026: Guida Semplice e Completa | Percentuali, Regole e Requisiti

Notizie e thread social correlati

Bonus Facciate: lo sconto al 90% è legittimo solo con lavori avviatiDa quest'anno, il bonus facciate al 90% è valido solo se i lavori sono già stati avviati prima di richiedere la detrazione.

Bonus prima casa under 36: chi ne può ancora beneficiare e quali sono i vantaggiIl bonus prima casa riservato ai giovani sotto i 36 anni sta subendo cambiamenti nelle regole e nelle condizioni di accesso.

Argomenti più discussi: Bonus climatizzatori 2026: quali sconti fiscali si possono avere?; Superbonus, come superare i controlli e regolarizzare la tua casa al Catasto.

Sto solo pensando a cosa può succedere al Paese se questo disastro ritornasse al governo e, in più, con l'aggiunta di quattro aggravanti: Schlein, Bonelli, Fratoianni e Magi. Pensate alle promesse che stanno facendo in questi anni, altro che chiù pilu per tutti. x.com

Bonus da 1.200 euro (ex Renzi), chi può beneficiarne e cosa cambia nel 2026Il nome è rimasto quello con cui la misura è diventata popolare, ma dal punto di vista tecnico si tratta del trattamento integrativo Irpef. L’obiettivo della misura è alleggerire la pressione fiscale ... corriereadriatico.it

Bonus fino a 2mila euro per i dipendenti, chi può ottenere il fringe benefit esentasse nel 2026Nel 2026 la legge di bilancio ha confermato molte regole sui fringe benefit: non si pagano tasse fino a mille euro, una soglia che sale a 2mila euro per i dipendenti con figli a carico. Sparisce, ... fanpage.it