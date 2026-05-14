Bonus Facciate | lo sconto al 90% è legittimo solo con lavori avviati
Da quest'anno, il bonus facciate al 90% è valido solo se i lavori sono già stati avviati prima di richiedere la detrazione. I condomini che hanno pagato le fatture senza aver avviato i cantieri si trovano in una posizione più rischiosa, poiché potrebbero perdere il diritto allo sconto fiscale. La normativa ha infatti modificato le regole, chiarendo che il pagamento anticipato non garantisce più automaticamente la detrazione, rendendo necessario un intervento effettivo prima della richiesta di agevolazione.
? Domande chiave Cosa rischiano i condomini che hanno pagato le fatture senza cantieri?. Perché il semplice versamento del corrispettivo non garantisce più lo sconto?. Chi deve rispondere penalmente per le asseverazioni tecniche non veritiere?. Come cambieranno i controlli dell'Agenzia delle Entrate sui crediti edilizi?.? In Breve La sentenza n. 85732026 interpreta l'articolo 121 del DL 342020.. L'opzione per lo sconto richiede l'avvio lavori entro il 31 dicembre 2021.. Le false asseverazioni integrano il reato di truffa aggravata per erogazioni pubbliche.. I controlli futuri verificheranno la coerenza tra SAL e comunicazioni all'Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Bisogna ricordare che questo è un dato parziale. Considerando gli altri bonus edilizi (Facciate, ristrutturazione, ecobonus) esplosi con la cessione del credito introdotta dal decreto Superbonus, il totale ammonta a 237 miliardi di euro. x.com
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Bonus Facciate al 90%, sconto in fattura con lavori avviati nel 2021La Cassazione chiarisce quando lo sconto in fattura consente di conservare il Bonus Facciate al 90% sulle pratiche del 2021. pmi.it