Bonus Facciate | lo sconto al 90% è legittimo solo con lavori avviati

Da quest'anno, il bonus facciate al 90% è valido solo se i lavori sono già stati avviati prima di richiedere la detrazione. I condomini che hanno pagato le fatture senza aver avviato i cantieri si trovano in una posizione più rischiosa, poiché potrebbero perdere il diritto allo sconto fiscale. La normativa ha infatti modificato le regole, chiarendo che il pagamento anticipato non garantisce più automaticamente la detrazione, rendendo necessario un intervento effettivo prima della richiesta di agevolazione.

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