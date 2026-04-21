Bonus prima casa under 36 | chi ne può ancora beneficiare e quali sono i vantaggi

Il bonus prima casa riservato ai giovani sotto i 36 anni sta subendo cambiamenti nelle regole e nelle condizioni di accesso. Attualmente, ci sono requisiti specifici riguardo ai redditi e alla proprietà precedente, e le agevolazioni fiscali continuano a essere applicate in determinati casi. La normativa in evoluzione riguarda anche le modalità di richiesta e le eventuali limitazioni temporali. Questi aggiornamenti influenzano chi può ancora usufruire delle agevolazioni e come farlo.

L’acquisto della prima casa per gli under 36 sta attraversando una fase di profonda trasformazione normativa. La legge di Bilancio 2025 ha trasformato il panorama delle agevolazioni per i giovani: si è passati dal regime di esenzioni fiscali dirette, terminato il 31 dicembre 2024, a un sistema incentrato quasi esclusivamente sul sostegno al credito. La manovra ha, infatti, rifinanziato il Fondo di Garanzia Consap con una visione di lungo periodo, estendendone l’operatività fino al 31 dicembre 2027. La proroga triennale: meno sconti fiscali e più garanzie statali. Il cuore della riforma risiede nella stabilità temporale. Il governo ha scelto di blindare il fondo per un triennio, stanziando risorse che permettono di superare la logica dei rinnovi semestrali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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